Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 31 servis aracına toplam 12 bin 307 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevresi ve servis araçlarında denetim yapıldı. Tüm gün boyunca devam eden denetimlere 166 jandarma personeli katıldı. Denetimlerde, 2 bin 770 şahıs, bin 768 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 31 araca ise toplam 12 bin 307 TL para cezası kesilirken, 12 araç ise trafikten men edildi.

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