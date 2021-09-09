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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’de yapılacak bin 500 konut için çalışmalar başladı

İHA

Körfez’de yapılacak bin 500 konut için çalışmalar başladı

TOKİ tarafından İlimtepe’de hayata geçirilecek olan bin 500 konut için ihale süreci tamamlandı, yer teslimi sonrasında firma çalışmalara başladı.
TOKİ’nin yılda 100 bin konut projesi kapsamında Körfez İlimtepe’de yapılacak olan bin 500 konut için kura çekimi gerçekleştirildi ve kazananlar açıklandı. Daha sonra ihale sürecinin temmuz ayında tamamlanması ile birlikte ihaleyi kazanan firmalara yer teslimi yapıldı. İki etap halinde toplam bin 500 konutun yer alacağı proje kapsamında çalışmalar da başladı. Proje kapsamında; Toplamda bin 500 adet konut, 24 adet dükkan ve 1 adet cami yapılması planlanan toplu konut proje, 174 bin 155,462 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek.

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