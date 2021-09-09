Bakan Varank: Türkiye yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı



Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yatırım yapan herkesin kazandığını belirterek "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı" dedi. Özellikle yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlere seslenen Bakan Varank, "Üretim ve Ar-Ge yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren lastik fabrikasının 15 milyon dolar yatırım yaptığı yeni Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı. Törene Bakan Varank ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtalya Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Promoteon Tyre Group Genel Müdürvekili Roberto Righi, Prometeon Tyre Group Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Global Direktör Alexandre Bregantin, Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ve çok sayıda davetli katıldı.

75 ÜLKENİN MERKEZ ÜSSÜ

Firmanın 75 ülkeyi kapsayan Türkiye-Orta Doğu-Rusya bölgesinin idari üssü konumundaki Kocaeli fabrikasında kurulan Ar-Ge merkezinde yakıt tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalışılacak. Ayrıca merkezde yüzde 100 sürdürülebilir materyallerle üretim için hammadde tüketimi, sanal modelleme ile test ürünü sayısını azaltma, ömrünü tamamlamış olan lastiği hammadde olarak geri dönüştürme ile fosil ve yenilenebilir materyal kullanımına yönelik geliştirme çalışmaları yapılacak. Gelecek 10 yılda araçların kullanmaya başlayacağı hidrojen ve elektrikli motorlar içinse orijinal ekipman üreticisi olan ağır vasıta ve şehir içi otobüs üreticileri ile ortak projeler yürütülecek.

'ÜLKEMİZİ KRİTİK TEKNOLOJİLERİN SADECE PAZARI DEĞİL, ÜRETİCİSİ KONUMUNA GETİRECEĞİZ'

Teknoloji alanında çalışmaların merkezine gençleri koyduklarını belirten Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yürüttüğümüz tüm çalışmaların merkezine aslında gençlerimizi koyuyoruz. Havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlara gençlerimiz öncülük edecek. Fırsat verildiğinde, imkan tanındığında Türk gençliğinin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına zaten defalarca şahit olduk. İşte son dönemde ülkemizden çıkan Turcorn'lar, yani 1 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketler ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı taarruz insansız hava aracımız, bu örneklerin sadece birkaç tanesi. Yakın zamanda teknoloji gerektiren her alanda bu örnekleri çoğaltacak ve ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi konumuna getireceğiz" diye konuştu.

'EN KARLI VE GÜVENLİ LİMAN'

Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile yatırımcıların güvenli limanı olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Kocaeli'miz de sanayi ve teknoloji alanındaki yüksek kabiliyetleriyle ülkemizin bu dönüşümüne ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biri. Burası sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı imkanları ve üretim kabiliyetleriyle yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunuyor. Bu nedenle de ulusal ve uluslararası birçok firmamız, burada yatırım yapmayı tercih ediyor. Daha da önemlisi sadece üretimlerini değil, Ar-Ge faaliyetlerini de artık buraya taşıyorlar. Alanında global bir marka olan Prometeon da ülkemizin sunduğu bu imkanlardan faydalanan çok önemli bir firmamız. Yaklaşık 60 yıldır ülkemizde üretim yapan Prometeon, Orta Doğu-Afrika-Rusya bölgesinin yönetim merkezi olarak Türkiye´yi seçmiş durumda. Çünkü ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı. Şundan emin olabilirsiniz; burada yatırım yapan herkes kazandı. Bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Bu vesileyle özellikle yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketleri üretim ve Ar-Ge yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte kazanalım."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-09-09 13:39:47



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