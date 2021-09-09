Saç tasarımı ile en önemli bölge çene yapısı

Yıllardır kafa anatomisini araştıran saç tasarım sanatçısı Barış Karagöz, saç tasarımında ve kesiminde çene yapısının çok önemli olduğunu kaydetti.

Saç tasarım sanatçısı Barış Karagöz, saç trendlerinin belirlenmesi ve renk seçimleri hakkında bilgiler paylaştı. Saç tasarımı ve kesiminde vücut tipinin önemine değinen Karagöz, “Saça şekil verirken çene yapısı çok önemlidir. Saç tasarımcısı olarak yıllardır kafa anatomisini araştırmaktayım. Bu konuda birçok uzmandan eğitimler ve tavsiyeler aldık” dedi.



“Renk verirken cildin tonu çok önemli”

Barış Karagöz, saçlara renk verirken cilt tonunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Örneğin beyaz tonlu ciltlere kırmızı, bakır, gold gibi daha sıcak renkler veririz. Tam tersi koyu ciltlerde küllü tonlar kullanırız” şeklinde konuştu.



“Sonbaharda daha sıcak tonlar tercih edilmeli”

Sonbaharda daha sıcak tonların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden saç tasarım sanatçısı Karagöz, şunları kaydetti: “Sonbahar karamsar bir mevsim geçişidir. Bu yüzden bu mevsimde daha kızıl, bakır, eğer kahverengi kullanılacaksa daha çikolata ve yoğun tonlar tercih edilmelidir. Zaten müşterilerimiz de sonbaharda daha çok bu tonları talep eder. Eğer tam tersi istendiyse müşteriyi bu tarzda yönlendiririz. Sonbahar kışın habercisidir ve biraz soğuktur. Soğuk mevsime gelirken daha sıcak renk ve tonlar kullanarak insanların ruhunu ısıtıyoruz. Ayrıca önümüzdeki haftalarda Kylie jenner ile görüşme yapmak üzere ABD’ye gideceğim. Güzel projelerle dönmeyi hedefliyorum.”

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