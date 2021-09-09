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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR´da 112 kaçak göçmen yakalandı

DHA

TIR´da 112 kaçak göçmen yakalandı


İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, TEM Otoyolu´nda durdurulan bir TIR´da 112 kaçak göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir TIR´ı durdurdu. TIR´ın dorsesinin kapağı açıldığında kaçak göçmenler görüldü. 112 kaçak göçmen araçtan indirilerek işlemler için İl Göç İdaresi´ne götürüldü. Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-09-09 18:22:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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