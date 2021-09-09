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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, TEM Otoyolu´nda durdurulan bir TIR´da 112 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir TIR´ı durdurdu. TIR´ın dorsesinin kapağı açıldığında kaçak göçmenler görüldü. 112 kaçak göçmen araçtan indirilerek işlemler için İl Göç İdaresi´ne götürüldü. Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-09-09 18:22:36



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