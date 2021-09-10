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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşine sokak ortasında dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca tutuklandı

İHA

Eşine sokak ortasında dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 4 yerinden vurarak ağır yaralayan gözü dönmüş koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Demirci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay C. (41) isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Yunus C. (52) ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Yunus C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Yunus C.'yi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülay C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan gözü dönmüş koca, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözü dönmüş koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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