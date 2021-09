Birinci sınıfların okul çantası Büyükşehir’den

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda eğitimöğretime başlayan birinci sınıf öğrencilerine içi kırtasiye malzemeleri ile dolu 1000 adet okul çantası hediye etti.

Eğitime verdiği önem ve desteklerle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da kırsal alanlarda eğitim alan öğrencileri unutmadı. Yüz yüze yapılması planlanan 20212022 Eğitim ve Öğretim Döneminde Kocaeli’ndeki kırsal alanlarda bu yıl okula ilk adımını atan 1. sınıf öğrencilerini tespit eden Büyükşehir, en önemli ihtiyaç olan okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulundu. İçinde her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu bin adet okul çantası ilkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye edildi.

Geleceğin emanetleri olan çocuklara ve eğitime yönelik yatırımlarını arttırarak devam edeceklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve onları yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin, çocuklarını özveriyle yetiştirmeye çalışan velilerimizin her ihtiyaçlarında yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde öğrencilerimizin yüzünde gördüğüm gülümseme, gelecek için bana umut ve enerji veriyor. Yaptığımız hizmetlerde öğrencilerimizden ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Büyükşehir olarak şehrin kırsal alanlarında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, “Böylece velilerimizin üzerinden de önemli bir yükü aldık. Çocuklarımız okul çantalarını ve hediye ettiğimiz kırtasiye malzemelerini yıl boyunca kullanabilecek. Çocuklarımıza öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir tarafından hazırlanarak ilkokul birinci sınıf öğrencilerine verilen çanta ve kırtasiye malzemesi içeriğinde çocukların yıl boyunca kullanabileceği materyaller yer alıyor.

