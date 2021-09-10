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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, 20 kilo 600 gram eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada, narkotik köpeği 'Talisca', şoför mahallinde ön panele tepki verdi. Panelin sökülmesiyle 40 paket halinde 20 kilo 600 gram eroin ve 2 paket halinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-09-10 10:59:55



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