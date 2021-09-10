Tıra gizlenen 20 kilogram eroini Talisca buldu

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Kocaeli’de Narkotik ekiplerince durdurulan bir tırın içerisinde narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramalarda, aracın torpidosuna gizlenmiş halde 21 kilo 600 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde şüpheli görülen tır durdurdu. Tırda narkotik köpeği Talisca ile arama yapan ekipler, köpeğin aracın torpido kısmına yoğunlaşması üzerine araçta detaylı arama başlattı. Torpidoyu söken ekipler, aracın ön göğüs boşluğu içerisinde gizlenmiş vaziyette 40 paket halinde 20 kilo 600 gram eroin ve 2 paket halinde 1 kilogram da metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara ve tıra el koyan polis ekipleri, araç sürücüsünü ise gözaltına aldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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