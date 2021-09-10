KBB Şehir Tiyatrolarına 7 ödül birden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları uluslararası yarışmada 7 ödül aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanat dünyasının etkinliklerinden olan 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek Ve Başarı Ödüllerinde 7 ödüle layık görüldü. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın Emek Ödülünü aldığı organizasyonda Kocaeli Şehir Tiyatrolarına ‘’Mesafeli Kabare’’ oyunuyla Pandemide Tiyatro Özel Ödülü verilirken, 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek Ve Başarı Ödüllerinde Kocaeli Şehir Tiyatrosunun ‘’Macbeth’’ oyunuyla En İyi Yönetmen Ödülünü Yunus Emre Bozdoğan elde etti. Macbeth oyunundaki performansıyla Ufuk Aşar Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yine ‘Macbeth’ oyununda En İyi Dekorda Rabia Kip, En İyi Işık Tasarımında Cafer Yiğitler, En İyi Hareket Düzeninde Cihan Yöntem ödüle layık görüldü. Kara Fatma oyunundaki başarılı performansıyla Zeynep Dilara Saydam Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları olarak, çok büyük ve iddialı hedeflere sahip olduklarını da değerlendiren Sigalı, "Bu iddiaya sahip olabilmek için bize çok büyük destek veren, sanatçısının önüne büyük hedefler ve sorumluluklar koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere tüm idarecilerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler alkış sesini çok özledik. Tüm tiyatro severlere sevgi, saygı ve özlemlerimi dile getiriyorum. Çok yakında buluşmak üzere" diye konuştu.

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