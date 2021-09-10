Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Dursun Örmeci, hayatını kaybetti. Kazada otomobil ise hurdaya döndü.
Kaza, öğle saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişelerine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul yönüne giden Dursun Örmeci'nin kullandığı 34 ACJ 494 plakalı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, aynı yöndeki 33 CML 03 plakalı TIR´a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Örmeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, Örmeci´nin cansız bedenini araçtan çıkardı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından Dursun Örmeci´nin cansız bedeni morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-09-10 12:53:41
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