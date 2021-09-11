İndirimli halı almak isterken sosyal mesafeyi unuttular 

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, indirimli halı satışı yapılan mağaza önünde uzun kuyruk oluşturanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İzmit´teki alışveriş merkezinde ucuza halı satılacağının duyurulmasıyla bugün mağaza önünde, erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezinin açılış saatinden itibaren mağaza önünde bekleyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi. Bu sırada alışveriş merkezi görevlileri, izdiham yaşanmaması için mağaza önünde bariyer kurdu. Uzun süre kapı önünde bekleyenler, içeri girerek, indirimli halılardan satın almaya çalıştı. Kuyruğa girenlerin ve mağazada dolaşanların sosyal mesafeyi de ihlal ettiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-09-11 12:08:00



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