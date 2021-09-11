Muhtar Hizmet Masası tempoyu düşürmüyor

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, her gün ilçenin farklı bölgelerinde bulunan mahalleleri ziyaret ederek muhtarlarla fikir alışverişi yapmaya devam ediyor.

Yakın zaman önce kurulan komisyon ile hizmet ağını güçlendiren İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, temposunu düşürmeden her gün muhtarları ziyaret ediyor. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştürk’ün koordinatörlüğünde kırsaldan kent merkezine kadar tüm muhtarlarla bir araya gelen Muhtar Hizmet Masası, talepleri dinleyerek İzmit Belediyesinin mahallelerde yaptığı çalışmaları muhtarlarla birlikte değerlendiriyor.

Muhtar Hizmet Masası son olarak, Ambarcı, Karaabdülbaki, Süleymaniye, Ortaburun, Hasancık, Yeşilova, Gündoğdu, Turgut, Alikahya Fevzi Çakmak , Akarca ve Fevzi Çakmak mahallelerine giderek İzmit Belediyesinin tamamlanan ve devam eden çalışmalarıyla ilgili muhtarların görüşlerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.