TEM'de durdurulan otomobilden 7 düzensiz göçmen çıktı: 1 tutuklama

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan İ.E.S. idaresindeki otomobilde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otomobilde 7 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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