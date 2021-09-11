Tankere çarpan otomobildeki Kumsal yola fırladı: Aynı aileden 3 yaralı

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, park halindeki tankere çarpan otomobildeki Gürkan ile eşi Zümra araçta sıkışırken, 6 yaşındaki kızları Kumsal Acar ise yola fırladı. Yaralı aile tedaviye alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Gürkan Acar yönetimindeki 77 AN 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesini sonucu yol kenarında bulunan park halindeki tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Gürkan ve eşi Zümra Acar otomobil içerisinde sıkışırken, kızları Kumsal Acar yola fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Gürkan Acar ile eşi Zümra Acar´ı otomobilden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-09-11 23:34:27



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