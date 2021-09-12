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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık fiyatları düşmek için gün sayıyor

İHA

Balık fiyatları düşmek için gün sayıyor

Balık sezonu başladıktan sonra çeşit çeşit türler tezgahlardaki yerini alırken, fiyatların ne zaman düşeceği ise merak konusu oldu. Balıkçı esnafı, fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşeceğine işaret etti.
Av yasağının 1 Eylül itibari ile sona ermesinin ardından balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan balık pazarında da hamsi ve istavrit kilosu 2025 TL'den, palamut 2535 TL’den, Çupra ve levrek ise tanesi 2025 TL’den satışa sunuluyor.
Balıkçı Arif Yalın, tezgahlarda her bütçeye göre balık olduğunu belirterek, "Şu anda uygun fiyatlı, insanların bütçesine göre olan balıklar var. Hamsi ve istavrit şu anda 25 TL’den alıcı buluyor. Bu da gayet ideal fiyat. Çupra ve levreği kilo işi satıyorduk, şuan tane satıyoruz. Tanesi de 2025 TL’den satılıyor. Kefken palamutlarının kilosu 2535 TL arasında. Kısacası çeşidimiz bol. Fiyatlar gayet uygun" dedi.

"Fiyatlar düşecek"
Vatandaşların balık tüketmesi gerektiğini kaydeden Yalın, "Balık sağlıktır, herkes balıktan tüketmeli. Balık bolluğu beklediğimiz gibi olmadı ama her şey 1 hafta, 10 güne kadar belli olacak. Balık fiyatları düşecek. Örneğin bugün çuprayı 80 TL’ye satıyorsak 60 TL’ye düşecek, barbun balığı 100 TL ise 50 TL’ye, 40 TL’ye düşecek. Düşüşler olacak, böyle gitmeyecek" diye konuştu.

"Fiyat düşerse daha çok balık yiyebiliriz"
Yüksek fiyatlar sebebiyle sürekli balık tüketemediklerini ifade eden müşteri Ahmet Katman ise "Bence bu konudaki en büyük etken çevre. Denizlerimiz çok kirli. Eğer eviniz kirliyse gelmek istemezsin. Aynı şey deniz içinde geçerli. Denizler kirliyse balık da gelmek istemez. Bu durumda da arz olur, talep fazla olur. Bu kez de fiyatlar artar. Balıklarımızı çevre yüzünden kaybediyoruz. Eğer ki denizlerimizi kurtarabilirsek balıklarımız gelir, fiyatlar düşer. Fiyat düşerse daha çok balık yiyebiliriz" şeklinde konuştu.
Balık fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, alınabilir durumda olduğunu ifade eden Katman, "Eğer taze balık geliyorsa vatandaşlarımız kaçırmayıp, alsınlar. Benim 1 buçuk yaşında bir kızım var. Balığın içerisinde bulunan her şey, kızımın büyümesi ve gelişimi için çok önemli" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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