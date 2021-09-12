Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı Eski ev sahibinin av tüfeği ile vurduğu vatandaş ağır yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeği ile vurulan şahıs ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı hastaneye kaldırılırken, eli silahlı şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan Salih Ç. (57), evinin bahçesinde bir komşusunun saçlarını tıraş ederken yan tarafta bulunan binadaki eski ev sahibi Mustafa A. av tüfeği ile yanına geldi. Mustafa A., tüfekle Salih Ç.’yi iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu. Olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mustafa A. ise olay yerinde tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği bahçede ve Mustafa A.’nın tüfeği getirdiği kutu üzerinde incelemelerde bulundu.



Ev sahibikiracı anlaşmazlığı sebebi ile aralarında husumet olduğu oraya çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Salih Ç.’nin Mustafa A.’nın evinde 1 yıl önce kiracı olarak yaşadığı ve evden ayrıldıktan sonra aralarında anlaşmazlıklar sebebi ile husumet olduğu öğrenildi.

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