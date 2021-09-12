Eski kiracısını tüfekle vurdu 

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mustafa A. (30) eski kiracısı Salih Ç.'yi (57) tüfekle vurdu. Yaralanan Salih Ç. hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. yaklaşık bir yıl önce tartışmalı olarak evinden çıkan eski kiracısı Salih Ç.'yi komşusunun evinin bahçesinde gördü. Mustafa A. ile Salih Ç. burada tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle Mustafa A. tüfekle Salih Ç.'ye ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet Salih Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Salih Ç. ameliyata, Mustafa A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTORAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI
2021-09-12 15:45:05
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