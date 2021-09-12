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Feci kazada kahreden detay Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı Çiftten geriye en mutlu günlerinde çektirdikleri düğün fotoğrafları kaldı

İHA

Feci kazada kahreden detay Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı Çiftten geriye en mutlu günlerinde çektirdikleri düğün fotoğrafları kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının yeni evlendiği ve kaza günü eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı.
Kaza, dün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esat Şerefoğlu idaresindeki 46 BM 790 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Paramparça olan otomobilde bulunan Şerefoğlu’nun eşi Zeynep Sezal Şerefoğlu, otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine Kuzey Marmara Otoyolu ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 34 DCZ 458 plakalı Audi marka otomobil önce otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç’a, daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Tekirağaç ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan Zeynep Sezal Şerefoğlu’nu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç ve Zeynep Sezal Şerefoğlu, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları yürek burktu
Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yürek burkan detayları ortaya çıktı. Ahmet Esat Şerefoğlu ve Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun 29 Ağustos tarihinde dünyaevine girdiği ve kaza günü balayından döndükleri öğrenildi. Çiçeği burnunda çifti ayıran kazanın ardından geriye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katıldığı nikah fotoğrafları kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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