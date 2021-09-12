TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin 2. haftasında sahasında ağırladığı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Belediye Derince Sentetik Saha Çim

Hakemler: Neslihan Muratdağı x, Cemal Can Çakır xx, Sedef Aktan xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Hasan Güleryüz xx, Efe Karaoğlu xxx, Berkay Çakır xx, Melih Alcu xxx, Sercan Uslu xxx, Kadir Torbacı xx, Mehmet Tosun xx (Ufukcan Engin dk. 83 ?), Sefa Durmuş xx (Uğurcan İkikardeş dk. 83 ?), Melih İnan xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 64 x), Muhammed Enes Yılmaz xx (Mert Somay dk. 77 x)

Teknik Direktör: Fatih Uygun

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay xx, Yunus Emre Çabuker xx, Mehmet Albayrak xx, Doğukan Subaşı xx, Onur Çakmakcı xx, Buğra Şahiner xxx, Emrah Sürücü xx (Serkan Güler dk. 89 ?), Yasin Reis xxx (Batuhan Kazancı dk. 89 ?), Seyit Mehmet Söğüt xx (Osman Emirkan Demir dk. 78 x), Uğur Ayhan xxx (Ensar Eyüp Bayır dk. 89 ?), Ali Özgür Basa xx (Furkan Külekçi dk. 66 x)

Teknik Direktör: Kemal Dulda

Sarı Kartlar: Muhammed Enes Yılmaz, Hasan Güleryüz, Melih İnan, Mehmet Tosun, Berkay Çakır (Derince), Mehmet Albayrak, Ali Özgür Basa, Uğur Ayhan, Osman Emirkan Demir (Kırıkkale)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.