Darıca´da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime koronavirüs arası

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 okulda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2 sınıfta eğitime ara verildi.

Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi ve Darıca Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nda koronavirüs vakaları ve temaslı öğrenciler tespit edildi. Bunun üzerine 2 sınıfta eğitime ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler eğitimlerine dijital platformdan devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-09-13 11:32:30



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