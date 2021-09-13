Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Özlü, bu hafta 10 cemiyete katılarak genç çiftlerin ve ailelerinin en mutlu günlerine şahitlik etti. Yoğun düğün ve nikah programı olan Başkan Özlü, Şeydanur Efkan, Zehra Furkan, Armağan Burcu, Sedef Hüseyin, ÖzgeAli, Edanur Melih, Seda Yasin, Yağmur Ömercan, Ezgi Güral ve Seher Furkan çiftlerinin en mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı, sevinçlerine ortak oldu. Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlere iki cihan aile saadeti dileyerek, çiçeği burnunda çiftlere ay yıldızlı Türk Bayrağı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından "Ailem" kitabını ve nikahta imza attıkları kalemi hediye etti.

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