Derince şehidini dualarla andı

Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un şehit oluşunun seneyi devriyesinde, ailesinin Derince’deki evinde Mevlidi Şerif okutuldu.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım10 Norduz Operasyonu’nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadetinin seneyi devriyesinde ailesinin Derince’deki evinde Mevlidi Şerif okundu. İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleşen Kur’an okumalı anma programında tüm dualar şehitlerimiz için bir oldu. Mevlidi Şerif Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Müftüsü Mecit Amil, siyasi parti ilçe başkanları, şehit ailesi ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Şehitlerin bir kez daha rahmetle anıldığı Mevlidi Şerif, İlçe Müftüsü Mecit Amil ve imam hatipler tarafından yapılan duaların ardından sona erdi.

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