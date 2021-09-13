Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı Sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinin önünde oturan 4 yaşındaki çocuk, virajı alamayan otomobilin çarpması neticesinde aracın altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin olduğu sokakta yol kenarında oturan 4 yaşındaki H.Ş.’ye, 14. Sokak’tan 10. Sokağa dönüş yapan yapan A. adlı sürücü idaresindeki 34 EHB 996 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalarak yaralanan küçük çocuk, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince kurtarılarak ambulansa alındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı H.Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürülen sürücü A. ise virajda çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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