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Fener Gölü, flamingoların dinlenme alanı oldu

İHA

Fener Gölü, flamingoların dinlenme alanı oldu

Körfez sahilinde bulunan Fener Gölü’nün misafirleri bu sene de flamingolar oldu.
Körfez sahilinde bulunan Fener Gölü, göçmen kuşların dinlenme alanı oldu. İzmit Körfez’inden sonra Körfez’de de Fener Gölü içerisinde ve çevresinde görülen flamingolar, oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Her yılın bu döneminde göç eden kuşların dinlenmek ve beslenmek adına mesken tuttuğu İzmit Körfez’indeki bu görüntü fotoğraf tutkunlarını da mest etti. Çok sayıda fotoğrafçı ellerinde fotoğraf makineleri ile bu güzel anı ölümsüz hale getirdi.

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