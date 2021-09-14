İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ambar kapağındaki hidrolik sistem hortumunun patlamasıyla denize yağ bırakan gemiye, 1 milyon 286 bin 440 lira ceza kesildi.

Derince ilçesindeki limana demirleyen Ukrayna bandıralı 'Porada' isimli geminin ambar kapağındaki hidrolik sistem hortumu patladı. Patlama nedeniyle denize yağ sızmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hava denetim sırasında denize yağ sızdığı görüldü ve ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, geminin etrafına bariyer çekerek yağın dağılmasını önledi. Yağın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, gemiye 1 milyon 286 bin 440 lira ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2021-09-14 11:44:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.