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Yanan garajdan kurtardılar, otonom araç yaptılar

DHA

Yanan garajdan kurtardılar, otonom araç yaptılar


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yarışan SAİTEM ekibi, 2014 yılında yanan garajdan kurtardıkları aracı otonom hale getirdi. Parkuru tamamlayan ilk ekip olan SAİTEM'in hedefi; trafikte yer alacak bir otonom araç üretmek.
TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda sürücüsüz araçlar, bugün parkurda hünerlerini sergilemeye başladı. Yarışmaya Sakarya Üniversitesi'nden katılan SAİTEM ekibinin geliştirdiği 'Evrim' isimli araç, parkuru 5 dakika 22 saniyede tamamlayan ilk otonom araç oldu. Sakarya Üniversitesi'ne ait garajda 2014 yılında meydana gelen yangında kurtarılan tek araç Evrim'in, geçmişte yurt içi ve yurt dışında düzenlenen elektrikli araç yarışmalarında dereceleri bulunuyor. SAİTEM ekibince otonom hale getirilen Evrim, TEKNOFEST 2020 Otonom Araç Yarışması'nda da sadece park etme görevinde başarısız olarak birinci oldu. SAİTEM ekibi üzerinde değişiklikler yaptıkları araçla bu yıl yeniden yarışa katıldı.
'SADECE BU ARACI KURTARABİLMİŞLER'
Aracın yangından kurtarılarak bugünlere gelme hikayesini anlatan SAİTEM Takım Kaptanı Belemir Çapraz, "Aracımız 2012 yılında üretilmiş. 2014 yılında atölyemizde çıkan bir yangında, bütün her şey yandığı sırada sadece bu aracı kurtarabilmişler. Sonra 2020 yılında TEKNOFEST için bu aracı tasarladık ve şampiyon olduk. Hatta bu başarı, küllerimizden doğuşumuzun sembolü oldu. Şu anda yarış alanındaki birinci ekibiz. Bu başarımızı korumak istiyoruz. Çalışmalarımız çok zorlu geçti. Sakarya Üniversitesi´nde yurtlarda yatıp, kalktık ve atölyemizde çalışmalarımıza devam ettik. Bizim için çok zor bir yoldu. Geçen seneden gelen bir başarımız vardı ve bunu devam ettirmek zorundaydık. Her türlü zorlu koşullara rağmen bunu başarabildiğimiz için mutluyuz" dedi.
'TEKNOFEST DIŞINDA BUNU UYGULAYABİLİR MİYİZ? DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'
Ekipte görev alan Ekrem Eren Yılmaz ise ekibin hedefinin trafikte giden otonom bir araç yapmak olduğunu belirterek "Bu yarışmada üçüncü yılımız. İlk yıl yarışa katıldıktan sonra çok daha iddialı bir şekilde hazırlanmaya karar verdik. 2014 yılında bir yangın atlatmıştık ve yangın sonrasında elimizde kalan tek araç buydu. Bir gün atölyemizin kenarında dururken, kendi aramızda 'biz bunu neden yeniden canlandırmıyoruz?' diye konuştuk. Sonra o kırık haldeki arabayı tamir edip, canlandırdık. Önce mekanik kısmı düzenledik, sonra yazılımını yaptık. Geçen yıl parkuru bitiren tek ekiptik. Bu yıl da parkuru tamamladığımız için mutluyuz. Bu prototip bir araç. Bu işi ileriye götürüp 'TEKNOFEST dışında bunu gerçek ortama uygulayabilir miyiz?' diye düşünmeye başladık. 'Farklı bir araçla, insanların içerisinde oturabileceği, daha fazla yolcu kapasiteli, daha büyük bir şekilde, belki kampüs içerisinde giden bir araç yapabilir miyiz?' Bunu düşünmeye başladık. Bu süreçte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-09-14 14:41:02

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