Çocukların hayvan sevgisine belediyeden kulübe desteği

Okullarında köpek beslemek isteyen çocukların talebi üzerine İzmit Belediyesi, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’ne köpek kulübesi teslim etti.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanlarının aşı ve tedavilerinin yanı sıra yazın sıcaktan kışın soğuktan korunmaları için kulübe desteği vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmeyen ekipler, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) Okul Aile Birliği’nin isteği üzerine okula köpek kulübesi teslim etti. İzmit Bilsem Okul Aile Birliği Üyesi Sevda Çıkmış, okul için sahiplenilecek köpek için kulübe talebinde bulundu. Talep sonrası harekete geçen ekipler, okul bahçesine köpek kulübesini teslim etti. Talebi sonrası getirilen köpek kulübesini teslim alan Sevda Çıkmış, “İzmit Bilsem Okulu’nun Okul Aile Birliği üyesiyim. Müdür beyle çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, sorumluluk yüklemek, vicdanlı birer insan olarak yetiştirmek adına burada bir hayvan beslemeye karar verdik. Bu kararımıza da köpek sahiplenerek başlamak istedik” dedi.

Sahiplenecekleri köpek için yuvaya ihtiyaçları olduğunu belirten Çıkmış, “ Kulübe ile ilgili ne yapacağımızı düşünürken İzmit Belediyesine müracaat ettim. İlgili birimden beni gün içinde aradılar ve talebimden iki gün sonra köpek kulübesi bize ulaştırıldı. Bu hızlı ve duyarlı hizmetlerinden ötürü İzmit Belediyesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi de can dostumuzu alıp okul dönemine başlayacağız” dedi.

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