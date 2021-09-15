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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tramvay hattı çalışmaları D100'de güzergahı değiştiriyor

İHA

Tramvay hattı çalışmaları D100'de güzergahı değiştiriyor

Kocaeli Belediyesi tarafından yürütülen Kuruçeşme tramvay projesinde devam eden çalışmalarda, D100 Karayolunda güzergah değişikliği yapılacak.
Plajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı çalışmaları kapsamında, D100 Karayolu İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden ulaşımın sağlanması amacıyla yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt serimi yapıldı. Bir yandan yol çalışması ve diğer imalatları yapan ekipler, diğer yandan da tramvay ve yaya üst geçitleri için yoğun bir tempoda çalışma gerçekleştiriyor. Tramvay hattı sebebi ile yapılan yeni yolun tamamlanması sonrasında, D100 Karayolu Kuruçeşme kavşağı bölgesi trafiğe kapatılacak. Kuruçeşme’ye araç trafiği, TEM Otoyolu batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinde yapılan yeni yolla sağlanacak.
Genişletilerek 4 şeritli hale getirilen yeni yol, gişelerin bulunduğu bölgeden D100 ve otoyol yönüne doğru ikiye ayrılacak. İstanbul yönüne seyahat eden araçlar yol ayrımında ister otoyola isterlerse de D100’e bölgede bulunan trafik ışıklarına takılmadan devam edebilecek. İnşa edilecek yeni tramvay köprüsüyle yeni yol ile D100 arasında kalan yerleşim yerindeki vatandaşlar, Kuruçeşme, İstanbul ve İzmit yönüne ulaşımlarını yan yollar ile sağlayabilecek.
Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı yapılıyor. Ayrıca genişletilen yeni D100 yolunda “v kanal” imalatı ile aydınlatma direklerinin montajı yapılarak enerji verilişi sağlanırken, karayolu için yeni trafo merkezinin de imalatı tamamlandı.
Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önünde iki adet modern yaya üst geçit köprüsü inşa ediliyor. Bölgedeki eski üst geçitlerin yıkılacağı proje dahilinde özel hastane önünde inşa edilecek olan 59 metre uzunluğunda yaya üst geçidinin ayak temelleri atıldı. İzmit Lisesi önünde inşa edilecek olan 52 metre uzunluğundaki üst geçidin ise ayak temel çalışmalarına başlandı. Çelikten inşa edilecek olan modern köprülerin imalatı fabrika ortamında devam ediyor.
Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak.

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