İzmit Belediyesi’nden Çınar Çocuk Evi açıklaması

İzmit Belediyesi tarafından Çınar Çocuk Evi ile ilgili yönetmenliğin değiştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çınar Çocuk Evi ile ilgili evrak sadece, halkımızın taleplerini geri çevirmemek için gerçekleştireceği yönetsel değişiklik içindir” ifadelerine yer verildi.

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Çınar Çocuk Evi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programla açıldı. Yönetmenliğinin değiştirilmesi için, fiyat tarifesinin geri çekilmesi için meclis toplantısında gündeme gelen Çınar Çocuk Evi ile ilgili İzmit Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “İzmit Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Yeşilova Çınar Çocuk Evi ile ilgili fiyat tarifesinin geri çekilmesi; Çınar Çocuk Evi’ne gelen taleplerin, hazırlanan yönetmeliğin dışında farklı yaş kategorilerini barındırması, bu sebeple vatandaşlarımızdan gelen taleplerin geri çevrilmemesi için yönetmelik değişikliğine gidilmesi ve yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğduğu içindir. Çınar Çocuk Evi başvuru koşullarına göre; 345 yaş arası çocukların bakım, gelişim ve eğitim görmesi ön görülürken vatandaşlarımızdan 3 yaş altı ve 5 yaş üzeri yaş gruplarına ait talepler gelmiştir. Halkımızdan gelen bu talepler doğrultusunda başvuru şartlarının ve yönetmeliğin talebe cevap verilebilmesi için başvuru koşulları ve yönetmelikle ilgili değişiklik yapılması gerekliliği doğmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz meclise havale etmek üzere hazırladığı evrakını, Çınar Çocuk Evi’ne ilişkin yönetsel değerlendirmenin yeniden yapacak olması nedeniyle Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeden müdürlüğe iadesini talep etmiştir. Özet olarak, Çınar Çocuk Evi ile ilgili evrak sadece, halkımızın taleplerini geri çevirmemek için gerçekleştireceği yönetsel değişiklik içindir. Değerli vatandaşlarımızın Yeşilova Çınar Çocuk Evi ile ilgili olumsuz algılara sürüklenmeye çalışılması, karalama kampanyalarının başlatılması, külfet görülerek kreş kapatanların yaratmaya çalıştığı kaos ortamına çekilme çabasını boşa çıkartacağına inancımız tamdır. İzmit Belediyesi olarak her türlü karalamaya rağmen halka dokunan projelerimize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.