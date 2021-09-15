Ataevler'de asfalt çalışmaları tamamlandı

Kartepe ilçesi Ataevler ve Sarımeşe Mahallelerini birbirine bağlayacak olan Ataevler Köprüsü’nün altındaki kavşak düzenlemesinin asfalt bölümleri tamamlandı.

Kartepe Kent Meydanı’na bağlantı yollarından biri olan Ataevler Köprüsü’nün yapımında sona gelindi. Ataevler Köprüsü altında bulunan kavşak düzenlemesi asfaltları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman yetkililerden bilgi aldı. Ataevler Köprüsü altında bulunan Kemalpaşa Caddesi ve Ballıca Sokak'ı birbirine bağlayacak yan bağlantı yolları, kavşak ve üstyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. Asfalt seriminin ardından belediye ekipleri kaldırım ve çevre düzenlemesine başlayacak.

Ataevler Köprüsü altında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 700 metrelik kavşakta 4 metre genişliğinde araç yolu yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 750 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

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