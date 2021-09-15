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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıtspor Voleybolda imzalar atıldı

İHA

Kağıtspor Voleybolda imzalar atıldı

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, takım oyuncularıyla imza töreninde bir araya geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi. MaviBeyazlılar, 20212022 sezonunda 1. Lig’de Kocaeli’ni temsil edecek olan Voleybol A Takımı için de hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi. Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal ve voleybol branş yöneticisi Erhan Öztürk katıldı.
Törende Voleybol Erkek A Takımı oyuncularından Ahmet Boz, Hüseyin Baykal, Eneshan Can, Yiğit Kaan Özkan, Necmi Tokatlıoğlu, Celalettin Fedakâr, Azad Ozan Budak, Deniz Murat Özgür, Ömer Ançel, Metehan Baş, Furkan Cöne ve Yunus Emre hazır bulundu.

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