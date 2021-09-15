Zihinsel engelli şahsı öldüren zanlılara 15 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli’de parkta alkol alırken çıkan tartışmada zihinsel engelli şahsı darp ederek ölümüne neden olan 3 kişi hakkında yargılandıkları davada, 12 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Olayı gerçekleştiren 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2018 yılında Kocaeli'nin İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) isimli şahıs, çocuk parkında dolaştığı esnada parkta alkol aldıkları öne sürülen ve 18 yaşından küçük 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 3 kişi, kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri Aydaş’ı darp ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aydaş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydaş'ın hastanede 22 gün süren tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi. Olaya karıştığı belirlenen Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V., polis gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuksuz yargılanan Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.



12 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Duruşma salonunda tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar suçsuz olduğunu ifade ederken Sezgin D., olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek beraatini talep etti. Savunmaların ardından olayla ilgili mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Gürkan V. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan açılan davada üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir delil olmaması nedeniyle beraatine talep etti. Diğer sanıklardan Efecan Ö., Sezgin D. hakkında ise Faruk Aydaş’ı darp ederek yaralayıp ölümüne sebebiyet verdikleri sabit olduğu ifade edildi. Mütalaada Efecan Ö., Sezgin D.’nin olayı işlediği tarihte 18 yaşından küçük olması sebebiyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



2 sanık tutuklandı

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Efecan Ö., Sezgin D.’nin tutuklanmasına diğer sanıklardan Gürken V.’nin tutuksuz olarak yargılanmasının devam edilmesine karar verdi. Mütalaaya karşı avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşma ileri tarihe ertelendi.

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