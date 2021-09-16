Yaşam Destek Evi projesi hayata geçiyor

İzmit Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla Yaşam Destek Evi (YADEV) projesini hayata geçiriyor.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatta aktif rol alması ve özgüvenlerini arttırması amacıyla birçok farkındalık çalışmasına imza atan İzmit Belediyesi şimdi de hafif ve orta derecede engel durumuna sahip özel gereksinimli bireyler için Yaşam Destek Evi (YADEV) projesini hayata geçiriyor. Yaşam Destek Evi ile özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amaçlanıyor. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Yaşam Destek Evi, özel gereksinimli bireylerin gündelik hayatlarını idame ettirebilecek yeterliliğe sahip olmasını hedefliyor. Bu şekilde özel gereksinimli bireylerin bakımını üstlenen aileleri ve yakınlarının da sorumluluğu azalmış olacak.

Kadıköy Mahalle Konağı’nda yapılacak olan Yaşam Destek Evi ile özel bireyler ve yakınları projeyi destekleyen eğitimler, atölyeler, sosyal çalışmalar ve psikolojik destek ile hayata daha fazla gülümseyerek bakacaklar. Özel bireyleri her anlamda hayata bağlayacak olan Yaşam Destek Evi için başlatılan çalışmaların Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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