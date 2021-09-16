Başkan Kocaman, Kartepe esnafıyla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yakından takip ederken esnaf ve hemşehrileriyle de bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları incelemesi sonrasında Emekevler Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Kocaman, istek ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Kocaman’a yoğun ilgi gösteren Emekevler Mahallesi pazarcı esnafı ve vatandaşlar isteklerini iletirken, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Kocaman “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında yeni bir dönem başlıyor. Yapacağımız yatırımlarla Kartepemiz daha hızlı büyüyecektir” dedi.

Emekevler Mahallesi’nde hemşehrilerinin çay davetine icabet eden Başkan Kocaman, “Pandemi sonrasında dünya ve ülkemiz için yeni dönem başlıyor. Bu süreçte esnafımız çok etkilendi. Belirlenen tedbirlere uyarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Esnafımız yeniden hayatın içerisinde döndü. Bizlerde imkanlarımız dahilinde esnafımızın yanında olurken, hemşehrilerimizin beklentilerine hızla cevap veriyoruz” diye konuştu.

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