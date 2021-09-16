En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, TIR´a arkadan çarparak, altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Çimenli (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece D-100 yolunun İstanbul yönü Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf Çimenli yönetimindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, önünde giden M.Ş.'nin kullandığı 16 APT 796 plakalı TIR´a çarptı. Otomobilin ön kısmı, TIR´ın altına girdi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Çimenli, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yusuf Çimenli´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Çimenli´nin cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-09-16 11:45:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.