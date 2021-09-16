Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, TIR´a arkadan çarparak, altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Çimenli (26) yaşamını yitirdi.
Kaza, gece D-100 yolunun İstanbul yönü Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf Çimenli yönetimindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, önünde giden M.Ş.'nin kullandığı 16 APT 796 plakalı TIR´a çarptı. Otomobilin ön kısmı, TIR´ın altına girdi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Çimenli, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yusuf Çimenli´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Çimenli´nin cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-09-16 11:45:37
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