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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya temizlik gününe davet

İHA

Dünya temizlik gününe davet

18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do it Türkiye hareketi, çevre gönüllüleri İzmit sahili ve mavi bayraklı plajlarda temizlik yapmaya davet ediyor.
18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde büyükşehir, Kocaeli’de yaşayanları hep birlikte sahillerde temizlik yapmaya davet ediyor. Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü ve Let’s Do it!(Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşecek etkinlik cumartesi günü Kocaeli’nin mavi bayraklı 7 halk plajında ve büyükşehir belediyesi arka sahiliyle otopark alanında eş zamanlı yapılacak. “Let’s Do it’’ hareketi 2008 yılında Estonya’da başlamış ve bugün tüm dünyada yaygınlaşmış bir çevre hareketidir. Bu hareket kapsamında 18 Eylül Dünya Temizlik Gününde Kocaeli Büyükşehir ile Let’s Do it Türkiye işbirliğinde temizlik etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleşecek etkinlikte eldiven, çöp toplama aparatları, su ve yiyecek gibi ihtiyaçların karşılanmasında İZAYDAŞ destek verecek.

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