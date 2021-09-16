Afrikalı öğrencilere ticaretin püf noktaları aktarıldı

Körfez Ticaret Odası, ihracatı teşvik ederek geliştirmek amacıyla Kocaeli’de öğrenim gören Afrikalı öğrencilere ticaretin püf noktaları konusunda bilgiler verdi.

İhracatı geliştirici faaliyetler kapsamında potansiyel müşteri bulmak ve satış potansiyeli olan ürünlerin üyelere önerilmesi toplantının ana konusu oldu. Ayrıca ülke ziyaretlerinde rehberlik ve tercümanlık desteği sağlanması, ithalat ve ihracat anlamında ürün ve firma istihbarat desteği sağlanması gibi konularda iletişim kanallarının nasıl geliştirilebileceği ve canlı tutabileceği, ayrıca bu iş ağının nasıl daha fazla yaygınlaştırabileceği toplantıda detaylı olarak görüşüldü.

Gerçekleştirilen toplantıda olarak Afrikalı öğrenciler kendilerini tanıtarak bu proje ile kendi ülkelerinde ya da erişimde oldukları ülkelerde üyelere potansiyele müşteri bulmak, ürün alım satım taleplerini üyelere bildirmek, ihaleler hakkında bilgi sağlamak üyelere ülke ziyaretlerinde tercümanlık ve rehberlik etmek ile ilgili destek verebileceklerini söylediler. Ardından ihracat yapmak isteyen üyeler söz alarak hangi alanlarda hizmet verdiklerini detaylı olarak anlattı.

Projenin ana amacının üyelerin hedefindeki Afrika ülkelerinin market dinamiklerini daha iyi anlamak ve bu pazarlara daha kolay erişmesine imkân vermek Türk kültürünün tanıtılması, Türk ürünlerinin Afrika ülkelerinde daha iyi konumlanmasına hizmet etmek olarak açıklandığı toplantılar sonucunda sürecin nasıl işletileceği konusu da detaylı olarak üyeler ile paylaşıldı.

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