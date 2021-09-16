TFF 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Balıkesirspor: 1

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TFF 1. Lig’in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor’u 31’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

2. dakikada kaleciden dönen topu Dino Ndlovu, ağlarla buluşturdu. 10

3. dakikada Micheal Pereira’nın şutu Andrija Vukovic’in ellerinde kaldı.

17. dakikada Dino Ndlovu’nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Andrija Vukovic’in ellerinden kayarak ağlarla buluştu. 20

40. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Dino Ndlovu takımını ve kendisinin 3. golünü kaydetti. 30

52. dakikada ceza sahasında Yılmaz Özeren topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada beyaz noktanın başına gelen Abdulkadir Özgen’in şutunu kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı.

62. dakikada Kocaelispor’dan İlyas Kubilay Yavuz’un şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

90+1. dakikada Balıkesirspor penaltı kazandı ve Cumali Bişi topu ağlarla buluşturdu. 31



Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Emir Eray Eyisoy xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xxx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Mehmet Taş xx (Johanna Ochieng Omolo dk. 63 xx), Musa Nizam xx, Yılmaz Özeren xx, Dino Ndlovu xxx (Bennur Keser dk. 63 xx), Bryan Alfredo Cabzas Segura xx (Terrence Leonard Tisdell dk. 56 xx), Atila Turan xx, Abdoulaye Cisse xx, İlyas Kubilay Yavuz xxx (Dilaver Güçlü dk. 75 xx), Micheal Pereira xxx (İsa Nalbant dk. 77 ?)

Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Johanna Ochieng Omolo, İsa Nalbant, Semih Karadeniz, Denizalp Özdemir, Terrence Leonard Tisdell, Benhur Keser, Dilaver Güçlü

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Erdem Gökçe xx (Oltion Bilalli dk. 75 ?), Sedat Dursun xx, Doğa İşeri xx, Anıl Taşdemir xxx (Foxxi Kethevoama dk. 46 xx), Roman Bezjak xx (Abdulkadir Özgen dk. 46 xx), Muhammed Ali Doğan xx (Abdulkadir Özgen dk. 67 xx), Batuhan işçiler xx, Hüseyin Karabey xx, İbrahim Halil Çolak xx (Bosse Adam Cedric Kore dk. 75 ?), Cumali Bişi xxx

Yedekler: Yiğithan Kır, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Abdulkadir Özgen, Bosse Adam Cedric Kore, Oğuz Han Ayhanoğlu, Mahatma Osumanu Otoo, Oltion Bilalli, Birol Parlak, Foxi Kethevoama

Teknik Direktör: Umut Baysal

Goller: Dino Ndlovu (dk. 2, 17 ve 40), (Kocaelispor), Cumali Bişi (dk. 90+1 pen.) (Balıkesirsspor)

Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Micheal Pereira (Kocaelispor)

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