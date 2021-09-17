Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri sürüyor

DHA

Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri sürüyor


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde açılan Post Covid Polikliniği'nde, hastalığı geçiren kişilerin iyileştikten sonra devam eden semptomları ve yaşadıkları psikolojik sorunlar takip ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali "İnceleme yaptığımız hastaların yüzde 75'inin semptomlarının hala devam ettiğini gördük" dedi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki Post Covid Polikliniği'nde koronavirüs geçirmiş yaklaşık 600 kişi inceleme altına alındı. Koronavirüsün insan bünyesindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerinin inceleneceği poliklinikte, kişilerin ihtiyaçlarına göre rehabilitasyon da uygulanabiliyor. Amaçlarının koronavirüs sonrasında insanların yaşadığı sorunları hem tespit edip hem tedavi etmek olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali "Koronavirüs vakalarıyla karşılaştıktan sonra takip ettiğimiz süreçte, kişilerin bazı şikayetlerinin olduğunu gördüğümüzde, bunları nasıl tespit ederiz, bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve bir izlem polikliniği oluşturalım dedik. Buraya gelen hastaların hangi şikayetleri vardı ve hangileri devam ediyor diye baktığımızda aslında birçok problemin hastaların yüzde 75'inin semptomlarının hala devam ettiğini ve farklı şikayetlerinin ortaya çıktığını gördük" dedi.
'PSİKOLOJİK ŞİKAYETLERİN OLDUĞUNU DA GÖRDÜK'
Polikliniğe gelen hastaların büyük bir çoğunluğunun psikoloji kaynaklı şikayetler yaşadığını söyleyen belirten Dr. Azak Karali "Özellikle koronavirüsü ciddi seyredenlerde şikayetlerin daha fazla olduğunu ortaya koyduk. Hepimizin bildiği halsizlik, yorgunluk yakınmalarının yanı sıra konsantre güçlüğü, uykusuzluk, yalnız kalma korkusu gibi psikolojik şikayetlerin de olduğunu gördüğümüzde psikiyatri ana bilim dalı ile de bağlantı kurarak ne yapabiliriz noktasında değerlendirmede bulunduk. Uykusuzluk için göğüs hastalıkları ana bilim dalı ile uyku laboratuvarımızı açıp hastaların uykusuzluk nedenlerini ve rehabilitasyon çalışmaları olarak neler yapabileceğimizi gözlemlemeye çalıştık" diye konuştu.
`ESKİ YAŞAM KONFORUNA ULAŞAN KİŞİ SAYISI ÇOK AZ'
Koronavirüsün etkilerinin uzun süre devam ettiğini ve hastalığı atlattıktan sonra da bazı belirtilerin kesilmediğini vurgulayan Dr. Azak Karali "Eski yaşam konforuna ulaşan kişi sayısı, gerçekten çok az. Hafif ya da ciddi organ tutulumları olmayan hastalarda bile psikolojik şikayetlerin ağırlıklı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Hastalarımızın bazıları hafıza kayıpları yaşadığını söylüyor, eskiye göre hatırlamakta güçlük çektiklerini ifade ediyorlar. Çoğu hastada stres bozukluğu ve anksiyete var. Çok fazla depresyona giden şikayetleri yok ama anksiyete çok daha karşılaştığımız bir durum" ifadelerini kullandı.
'ÖLÜM KORKUSU YAŞAYAN HASTALAR VAR'
Dr. Azak Karali, şöyle devam etti:
"Psikolojik olarak en fazla gelen şikayetler arasında yalnız kalma korkusu, kişilerin daha aksi halde yaşamlarına devam etmeleri, hastalığı çok ciddi geçirenlerde ölüm korkusu yaşayanlar var. Hem hastalık sürecinde hem sonrasında bunu görebiliyoruz. Hafıza güçlükleri, konsantrasyon kaybı, yalnız kalamama gibi şikayetler çok sık karşılaştığımız durumlar. Bunları tespit ettiğimizde psikiyatri ana bilim dalı ile de bağlantı kurarak belli bir değerlendirme sonucunda gerçekten desteğe ihtiyacı olan hastalara rehabilitasyon çalışması yapıyoruz. Koronavirüs geçiren tüm hastalarımızı bu izlem merkezine bekliyoruz. Şikayeti olan kişileri değil, koronavirüs geçirdikten sonra birinci ayı dolan herkesi burada izlemeye davet ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2021-09-17 12:14:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü yaşatacak
YEREL HABERLER Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü ...
KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
YEREL HABERLER KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
YEREL HABERLER Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 
YEREL HABERLER Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 
Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ardından
Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal: “Bu mağlubiyet için taraftarlarımızdan özür diliyoruz” Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: “Camiamız için önemli virajdı”
YEREL HABERLER Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ...
Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1
YEREL HABERLER Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1
TFF 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Balıkesirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Balıkesirspor: 1
Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde kanlar içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde kanlar içinde ölü ...
Selçuk Bayraktar: “Sadece İHA ve SİHA'larda değil onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur” TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: “Burası bir teknoloji geliştirme tarlası”
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: “Sadece İHA ve SİHA'larda değil ...
Selçuk Bayraktar'dan 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda takımlara ziyaret
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar'dan 'Robotaksi Binek Otonom Araç ...
Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor Modacı Tuğçe Erkoçkar dünyada modanın kalbi olan şehirleri açıkladı
YEREL HABERLER Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor Modacı Tuğçe ...
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar ...
100 yıllık Dergah Mecmuası’nın Milli Mücadele'ye verdiği destek gelecek kuşaklara aktarıldı Derginin önemine değinen Prof Dr. Necat Birinci: “Devletin hangi temeller üzerinde kurulması gerektiğini de işaret eden bir dergidir”
YEREL HABERLER 100 yıllık Dergah Mecmuası’nın Milli Mücadele'ye ...
Afrikalı öğrencilere ticaretin püf noktaları aktarıldı
YEREL HABERLER Afrikalı öğrencilere ticaretin püf noktaları ...
Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı
YEREL HABERLER Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı
Dünya temizlik gününe davet
YEREL HABERLER Dünya temizlik gününe davet
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı Ehliyeti olmayınca ceza yememek için şoför olarak babasını söyledi
YEREL HABERLER Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı Ehliyeti ...
TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü
YEREL HABERLER TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü
KOSKEM 2021 sezonunu kapattı
YEREL HABERLER KOSKEM 2021 sezonunu kapattı
KTO’dan önemli ziyaretler
YEREL HABERLER KTO’dan önemli ziyaretler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.