Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran kadın, doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata tutundu Günde 4 paket tükettiği sigara ölümün eşiğine getirince kaldırıp attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran kadın, doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata tutundu Günde 4 paket tükettiği sigara ölümün eşiğine getirince kaldırıp attı

İHA

Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran kadın, doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata tutundu Günde 4 paket tükettiği sigara ölümün eşiğine getirince kaldırıp attı

Kocaeli’de 4 paket sigara tüketen 61 yaşındaki kadının anjiyo masasında 15 dakika kalbi durdu. Doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata dönerek sağlığına kavuşan kadın, eline aldığı kalpli yastığı ile doktoruna teşekkür ederek sigarayı bıraktığını açıkladı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kızı ile yaşayan 61 yaşındaki emekli banka çalışanı İmran Şahin, 10 yıl önce trafik kazasında oğlunu, 4 yıl önce de kanserden gelinini kaybetti. Oğlu ve gelinini kaybetmesinin acısını iki torununu sahiplenerek bastırmaya çalışan Şahin, günde 4 paket sigara tüketiyordu. 27 Ağustos günü işe gitmek için hazırlanan Şahin, aniden fenalaşınca kızı Nergis Şahin tarafından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan anjiyo olmak için İzmit’te bulunan Özel Konak Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, operasyon sırasında kalbi durunca acilen bypassa alındı. 15 dakika kalbi duran Şahin, kalp masajı yapan doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata tutunarak 3 gün sonra gülerek uyandı.

14 gün komada kaldı ama hiçbirini hatırlamıyor
14 gün yoğun bakımda tedavi gören Şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. İşe giderken rahatsızlandığı an haricinde yaşadığı zorlu süreçlerin hiçbirini hatırlamadığını, 15 dakika kalbinin durduğunu kızı ve doktorlarından öğrendiğini söyleyen Şahin, torunları için yaşama tutunduğunu, yaşama azmine doktorların hayran kaldığını ifade etti. Sigara içmeyi bırakan Şahin, taburcu olmasının ardından eline aldığı kalpli minderi ile kendisini ameliyat eden doktorunu ziyaret ederek teşekkür etti.
İmran Şahin’in hayata tutunma azmine hayran kaldıklarını söyleyen Konak Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Veysel Kutay, “İmran hanım uzun süre yaşamış olduğu streslerden, hayat zorluklarından, koşulların kötülüğünden dolayı biraz sağlığını ihmal etmiş. Bize kalp krizi ile geldi. Anjiyo masasında gelişen ani kalp durması neticesi, kalp masajıyla ameliyata aldık. Koroner bypasslarını yaptık. Zorlu bir süreç yaşadı, tabii sonrasında yoğun bakımda uzun bir süre kaldı akciğerlerinden dolayı. Uzun yıllar boyunca günde 34 paket sigara kullanımı akciğerlerini biraz etkilemişti, yıpratmıştı onu. Bugün gayet güzel, kontrole geldi. Bir sıkıntısı yok” dedi.

3 gün komada kaldı, sonra gülerek uyandı
Şahin’in zorlu bir tedavi sürecinin ardından 3 gün sonra gülerek uyandığını anlatan Doç. Dr. Kutay, “Düzenli doktor kontrolüne mutlaka 60 yaş üzerindeki hastalarımız, özellikle şeker hastaları, risk grubunda olan, ailesinde öyküsü olan, yoğun sigara içen, stresli hayatı olan, spor yapmayan hastalarımız mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Aksi taktirde çok daha kötü neticeler olabiliyor. Hastamız şanslıydı, biz de şanslıydık, işler yolunda gitti. Ameliyat da başarılı geçti. Şu an için her şey yolunda. Ameliyat sonrası dönemi hayata pozitif bakan insanlar çok daha rahat atlatıyorlar. Hastamız da hayatı seven bir insan. 3 gün komada kaldı. Ameliyat sonrasında 3 gün sonra gülerek uyandı. Şu an hiçbir nörolojik sıkıntısı yok. Bizim için de sürpriz oldu gerçekten. Bu kadar ağır bir tabloda, ameliyat sonrası bu kadar hızlı bir gelişim kaydetmesi bizleri de çok mutlu etti. Hem hayata tutunmasından hem de bir amacı vardı, torunlarına bakıyordu. Bunların hepsi gerçekten yaşamak için güzel ve güçlü sebepler” diye konuştu.

“Torunlarım, sevdiklerim geldi gözümün önüne, onlar sayesinde yaşama tutunuyorum”
15 dakika kalbinin durmasına ve 14 gün komada kalmasına rağmen hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden İmran Şahin ise, “Hasta olmadan önce oğlumu kaybettim motor kazasında. Ondan sonra gelinimi de kanserden kaybettim. İşe gidip geliyordum, çalışıyordum. Evde kendimi boğuk hissediyordum. Allah razı olsun kızım sayesinde hayata tutundum. Sevenlerim çok var. Hastane çıkışını hatırlıyorum, gerisini hiç hatırlamıyorum. Sağlığıma kavuştuğum ilk an gözümün önüne sevdiklerim geldi. Onların sayesinde ayaktayım, onların sayesinde yaşama tutunuyorum dedim. Onlar varsa ben varım dedim. Kızım geldi, torunlarım, sevdiklerim geldi gözümün önüne, onlar sayesinde yaşama tutunuyorum” şeklinde konuştu.

“15 dakika durmuş yani hiçbir şey hissetmedim, gitmişim o tarafa gelmişim”
Şahin, "Yoğun bakımda ilk gözümü açtım, doktorumu gördüm. Kendisi, ‘Sen yaşamaya layık bir bayansın. Seni hepimiz çok seviyoruz, ayakta tutmaya çalıştık, sen daha da direndin ve yaşama tutundun. Seni ayakta tutacak sebepleri öğrenebilir miyim?' dedi. 'Sen hayata neden bu kadar bağlısın?' diye sordu. Bilmiyormuş doktor. 'Oğlumu kaybettim, gelinimi kaybettim, torunlarım var, kızım var. Kızım için yaşamak istiyorum' dedim. ‘Zaten yaşadın, gayet iyisin, senden çok korkmuştuk, kaybettik, geri geldin’ dedi. Kalbim 15 dakika durmuş yani hiçbir şey hissetmedim, gitmişim o tarafa gelmişim. Ne oğlum istedi beni, ne gelinim. Oğlumu kazada kaybettim, gelinimi kanserden kaybettim. Şimdi sigarayı bıraktım. Bir daha asla içmem” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 7 gün bilinci yerinde değildi”
Annesinin yaşadığı zorlu süreçleri anlatan Nergis Şahin ise şu ifadeleri kullandı:
“27 Ağustos’ta göğüs ağrısıyla devlet hastanesinden sevk edildik. Zor bir süreç geçirdik burada. Şu an için annemin sağlığı gayet iyi. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta. Felç de kalmadı, nörolojik olarak da iyi. Tabii bu süreç öncesi bu sıkıntıların olabileceğini doktor bey bize söylemişti. Ama onun da desteği ile birlikte şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Biz yanındaydık kuzenimle birlikte. Zor günler geçirdik, yoğun bakım süreci çok kötüydü. Yaklaşık 7 gün bilinci yerinde değildi. 7 gün sonrasında MR ve diğer yöntemlerle bakıldıktan sonra doktor bey herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Mutluyuz, seviyoruz kendisini, herkes zaten çok seviyor. İyi ki bizimle birlikte.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Bakank Varank: “Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa bu gençler sayesinde yazacak”
YEREL HABERLER Bakank Varank: “Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ...
Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri sürüyor
YEREL HABERLER Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri ...
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü yaşatacak
YEREL HABERLER Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü ...
KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
YEREL HABERLER KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
YEREL HABERLER Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 
YEREL HABERLER Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 
Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ardından
Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal: “Bu mağlubiyet için taraftarlarımızdan özür diliyoruz” Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: “Camiamız için önemli virajdı”
YEREL HABERLER Kocaelispor - Balıkesirspor maçının ...
Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1
YEREL HABERLER Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1
TFF 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Balıkesirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Balıkesirspor: 1
Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde kanlar içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde kanlar içinde ölü ...
Selçuk Bayraktar: “Sadece İHA ve SİHA'larda değil onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur” TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: “Burası bir teknoloji geliştirme tarlası”
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: “Sadece İHA ve SİHA'larda değil ...
Selçuk Bayraktar'dan 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda takımlara ziyaret
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar'dan 'Robotaksi Binek Otonom Araç ...
Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor Modacı Tuğçe Erkoçkar dünyada modanın kalbi olan şehirleri açıkladı
YEREL HABERLER Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor Modacı Tuğçe ...
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar ...
100 yıllık Dergah Mecmuası’nın Milli Mücadele'ye verdiği destek gelecek kuşaklara aktarıldı Derginin önemine değinen Prof Dr. Necat Birinci: “Devletin hangi temeller üzerinde kurulması gerektiğini de işaret eden bir dergidir”
YEREL HABERLER 100 yıllık Dergah Mecmuası’nın Milli Mücadele'ye ...
Afrikalı öğrencilere ticaretin püf noktaları aktarıldı
YEREL HABERLER Afrikalı öğrencilere ticaretin püf noktaları ...
Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı
YEREL HABERLER Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı
Dünya temizlik gününe davet
YEREL HABERLER Dünya temizlik gününe davet
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı Ehliyeti olmayınca ceza yememek için şoför olarak babasını söyledi
YEREL HABERLER Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı Ehliyeti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.