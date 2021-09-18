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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıtsporda yeni dönem başlıyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da, pandemi dönemi sonrasında yeni dönem başlıyor.

Kağıtsporda yeni dönem başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da, pandemi dönemi sonrasında yeni dönem başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde pandemi sonrası geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için önemli adımlar atılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da pandemi sonrası spora başlamak isteyen çocuklar için beceri koordinasyon ve motorik özellik geliştirme grupları oluşturuluyor. Büyükşehir Kağıtspor yönetimi yeni dönemde spora başlayacak genç yetenekler için teknoloji ve sporu birleştirerek beceri koordinasyon ve motorik özellik geliştirme grupları oluşturdu. Bu grupların temel amacı, spor salonuna ilk defa gelen çocukları mental ve fiziksel olarak branşlara uygun hale getirmek ve onları en uygun oldukları branşlara yönlendirmek.
İlk aşamada Büyükşehir Kağıtspor’a gelen sporcu bilgileri ile birlikte ön kayıt oluşturulacak. Her çocuk kendi yaş gruplarına göre dağılımları yapılacak. 30 kişilik yaş grubu dolduktan sonra veli ile iletişime geçilerek ilk ölçüm için uygun olan tarihlerde Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezine götürülerek fiziksel ve motorik olarak ilk ölçümleri yapılacak. Test sonrası kayıt altına alınan verilerin bir örneği de aile ile paylaşılıp ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra çocuklar beceri koordinasyon ve motorik özellik gelişim antrenmanları için uygun olan saatlerde spor salonuna yönlendirilecek.
2. aşamada ilk ölçümleri tamamlanmış olan çocuklar haftada 2 gün, yaklaşık 4 ay sürecek olan içeriğinde, esneklik, çabukluk, patlayıcılık, dayanıklılık, hız, kuvvet ve reaksiyon gibi çalışmaları barındıran antrenmanlarla spor branşına fiziksel olarak hazır hale gelirken, aynı zamanda eğitsel oyunlarla da mental olarak sporu sevmesi ve spor salonuna adapte olması sağlanacak. Bu süreci tamamlayan veya süreci tamamlamadan fiziksel ve mental olarak hazır olduğu gözlenen çocuklar son ölçüm için Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezine yönlendirilecek.
Özellik gelişim antrenmanlarını tamamlayarak son ölçüm aşamasına gelen sporcuların, ölçümleri alınarak ilk ölçümleri ile karşılaştırılacak. Yapılan son ölçüm sonuçlarına göre, farklı branşlarda uluslararası alanda başarıya ulaşmış üst düzey sporculardan alınan norm değerler ile karşılaştırılarak, çocuğa en uygun olan branşlar ortaya çıkartılacak ve sporcu ile ailesi bilgilendirilecek. Son ölçümü tamamlayarak norm değerler doğrultusunda çocuğa uygun olan branşlar konusunda veli ile irtibata geçilerek bilgilendirme yapılacak. Veli ile koordineli bir şekilde çocuğun yapısına en yakın olan branş konusunda bir karara varıldıktan sonra, çocuğun sporcu olabilmesi için gerekli evraklar ve yönlendirmeler yapılarak çocuklar, sporcu olarak branşlaştırılmış olacaklar.
Beceri koordinasyon ve motorik özellik geliştirme grupları hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, “Bizim buradaki hedefimiz ülkemizin 10 sene sonraki Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek. Biz zaten Kağıtspor olarak sporda bir Türkiye markasıyız, uzun yıllar önce atılan temeller bugün Dünya ve Avrupa dereceleri olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah bu sistem ile gelecekte çok daha başarılı sporcular yetiştirmiş ve milli takımlara kazandırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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