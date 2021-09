4 yıldır konuşamıyordu, 4 ayda konuştu

Kocaeli’de warkany sendromu tanısı konulan ve 4 yaşına kadar konuşamayan Rüzgar Ali, aldığı özel eğitimle 4 ayda konuşmaya başladı. Oğlunun kısa süredeki gelişimi karşısında büyük sevinç yaşayan annesi, “Ben ne zaman 'anne' diyecek diye beklerken, dua ediyordum. 'Anne' demeye başladı, en güzeli buydu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kocaeli’de yaşayan Şüheda ve Kaan Öcal çiftinin iki çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Rüzgar Ali, yaşadığı konuşamama ve benzer problemler sebebi ile ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan testler neticesine Rüzgar Ali’ye, warkany sendromu tanısı konuldu. Sendrom sebebi ile Rüzgar Ali’nin konuşmada güçlük yaşayacağı ve özel eğitim alması gerektiğini öğrenen anne Şüheda Öcal, oğlunun iyi bir özel eğitim alması için araştırma yapmaya başladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde benzer problemler yaşayan birçok çocuğun sağlığına kavuştuğunu öğrenen anne Şüheda Öcal, tanının konuşmasının ardından hastaneden çıkarak merkezin yolunu tuttu. Merkezde duyu terapisi, oyun terapisi, bireysel eğitim almaya başlayan Rüzgar Ali, 4 ayda konuşmaya ve yaşadığı problemleri aşmaya başladı. Oğlundan duyduğu ‘anne’ kelimesi karşısında büyük sevinç yaşadığını söyleyen Şüheda Öcal, Rüzgar Ali’nin aldığı eğitim ile kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.



“Yürümeyince ben annelik hissi ile bir sorun olduğunu düşündüm”

Rüzgar Ali’nin 1,5 yaşındayken yaşadığı problemleri fark ettiklerini belirten anne Öcal, “Rüzgar Ali, geç yürümeye başladı. 1,5 yaşını geçmişti, yürümeyince ben bundan annelik hissi ile bir sorun olduğunu düşündüm. Sonra ben neden bu çocuk geç yürüdü diye düşünerek doktora götürdüm. Birkaç kelime çıkartıyordu ama yaşıtlarına göre geriden geliyordu. O yüzden doktora götürmeye karar verdim. Beyin MR’ydı, böbrekleriydi derken neredeyse ‘check up’ı çekildi. Sonuçları temiz çıktı. Daha sonra İstanbul’da bir hastaneye götürdüm. Orada da tahliller yapıldı, temiz çıktı. En son gen testi istedim. Gen testinde ‘y’ kromozomunun 10 tanesi hasarlı çalıştığı teşhis edildi. Hafif warkany sendromu tanısı konuldu. Genlerden gelen bir hastalıkmış” dedi.



“Hastaneden çıkıp hemen buraya geldim”

Oğlunun kısa süredeki gelişimi karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Şüheda Öcal, benzer problemleri yaşayan çocukların ailelerine seslenerek, “Çocuğum için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Özel eğitim alması gerekiyordu. O şekilde araştırmaya başladım ve sonra en iyisinin burası olduğunu gördüm. Gelip yüz yüze görüşmek istedim. Hastaneden çıkıp hemen buraya geldim. 4 ay içinde oğlum etkilerini görmeye başladı. Ayrıca kreşe de gidiyordu. Ama burada 4 ay içerisinde ilerlemeye başladık. En güzeli de ben ne zaman anne diyecek diye beklerken, dua ediyordum. Anne demeye başladı, en güzeli buydu. Bu bizim evladımız. Rahatsız da olabilir. Engelli de olabilir. Ama çocuğumuzun bir an evvel tedavisini yaptırmak zorundayız. Yaptırmayan anne ve babalar ileride pişmanlık duyacaklar. Çocuklarına bakıp üzülmektense ne kadar erken o kadar iyi. İyi ki ben erken başladım. İyi ki bir yaşından sonra koşturmaya başladım. Ne kadar geç başlasaydım o kadar zor olacaktı. 4 ayda inanılmaz seviyede ilerleme kat ettik” diye konuştu.



“Çok güzel gelişmeler elde ettik”

Rüzgar Ali’nin eğitim süreci ile ilgili bilgi veren okul öncesi öğretmeni Ayşe Tavşancı, “Kurumumuzda verdiğimiz eğitimler çerçevesinde, Rüzgar Ali’nin bireysel derslerde motor becerilerini, konuşma becerilerini, duyu bütünleme terapisinde duyusal hassasiyetleri ve el kaslarını daha iyi kullanma becerisini, oyun terapisinde oyun kurma etkileşim kurabilme ve etkinlik sürecinin uzatılması desteklendi. Bu eğitimler sonucunda da Rüzgar Ali’de çok güzel gelişmeler kaydetti. Şu an kendisini rahat bir şekilde ifade edebiliyor, kelimeleri anlamlı bir şekilde çıkartabiliyor, isteklerini ifade edebiliyor, kelimeleri daha anlaşılır durumda. Duyusal hassasiyetleri azaldığı için odaklanma süresi daha iyi. Güzel odaklanabiliyor ve dikkat süresi de arttı. El kaslarını güzel bir şekilde kullanabiliyor. Oyun terapisi sayesinde oyunlara artık daha aktif bir şekilde katılabiliyor. Bu gelişmeler sayesinde de Rüzgar’ı çok yönlü destekledik. Şu an gayet güzel bir durumda. Çalışmalarımız da çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Rüzgar Ali’nin eğitimi sayesinde biz, çocuklarımızı çok yönlü bir şekilde desteklediğimiz zaman gelişimde çok güzel gelişmeler elde ettiğimizi fark ettik. Konuşmaya başladı ama bırakmıyoruz. Rüzgar Ali’nin ihtiyaç duyduğu becerilerde eğitimlerimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

