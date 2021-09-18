Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

İHA

Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

Kocaeli'de 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kocaeli çevre gönüllüleriyle birlikte 8 noktada gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaklaşık 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı. Temizliğe kimi aileler çocukları ile birlikte katılırken bir gönüllü ise kedisi ile çöp topladı.
18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do it Türkiye hareketi, çevre gönüllüleri İzmit sahili ve mavi bayraklı 7 halk plajında temizlik yaptı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, yaklaşık 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı. 8 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Let’s Do it Genel Sekreteri Rana Karayiğit, STK Temsilcileri ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesince maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. İzmit sahilinde yürütülen etkinlik kapsamında Vapur İskelesi tarafında ise dalgıçlar denize dalarak temizlik yaptı. Etkinliğe Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği destek verdi. Çöplerin toplanmasının ardından gönüllüler hep birlikte şarkı söyleyerek etkinliği bitirdi. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, doğanın temiz tutulması için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

“Kedimle etkinliğe katıldım”
Etkinliğe kedisi ile katılan Serap Koçhisar isimli gönüllü, “Gelecek nesillerimiz için daha temiz bir doğa için ben kedimle birlikte bu organizasyona katıldım. Her kesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çöplerimizi bertaraf etmezsek ileride temiz hava alabileceğimiz bir doğa kalmayacak, o yüzden herkesin gönüllü olmasını istiyorum” dedi.

“Eğitim evde başlar”
Çocukları ile birlikte temizlik çalışmalarına katılan Nihal Uğraş ise, “Eğitim ilk önce evde anne baba ile başlar. Biz çocuklarımıza örnek olacağız onlar da torunlarına örnek olacaklar. Bu iş gönül işidir. Temizlik imandan gelir ve devam eder. Ailem ile birlikte temizliğe geldik. Oğlum izci, inşallah kızım da izci yolunda ilerler. Hepimiz bilinçli olalım yeterli olur zaten” diye konuştu.

“Doğayı temiz tutalım”
Çöp toplayan 9 yaşındaki Zeynep Karakoyun, doğayı temiz tutmayı sevdiğini belirterek, “Bugün burada çöp topladık. Doğayı çok temiz tutmak çok hoşuma gidiyor. Doğayı temiz tutalım ki başka çocuklara da temiz kalsın” şeklinde konuştu.

“Beklediğimizden az çöp çıktı”
Biz sualtı temizliği yaparak etkinliğe destek olduklarını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut “Yaklaşıl bir saat kadar temizlik yaptık ama beklediğimiz gibi bir çöp çıkmadı bu bizi mutlu etti. Bireysel atıklar çok fazla yok bulduğumuz kadar bir şeyler çıkardık. Herkesten ricamız denizi ve çevreyi kirletmeyelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay bile içemiyordu, bu tedavi yöntemi ile yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Çay bile içemiyordu, bu tedavi yöntemi ile yeniden ...
Kocaeli'de 'Dünya Temizlik Günü'nde 1 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'Dünya Temizlik Günü'nde 1 ton atık ...
Sahte diş hekimi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sahte diş hekimi adliyeye sevk edildi
Karadeniz'in dibinde nefes kesen keşif Denizin dibindeki tarih gün yüzüne çıkarılıyor Antik Kerpe limanı su altı kazı çalışmaları denizin dibinden görüntülendi
YEREL HABERLER Karadeniz'in dibinde nefes kesen keşif Denizin ...
4 yıldır konuşamıyordu, 4 ayda konuştu
YEREL HABERLER 4 yıldır konuşamıyordu, 4 ayda konuştu
Kağıtsporda yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Kağıtsporda yeni dönem başlıyor
Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı
Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon
YEREL HABERLER Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın ...
Sürücüsü panikleyen otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Sürücüsü panikleyen otomobil refüjü aşıp karşı şeride ...
Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti
YEREL HABERLER Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti
22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER 22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü
1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı Turcoin kurucusu duruşmada servetini açıkladı 1 milyarlık vurgun davasında 1 kişiye tahliye
YEREL HABERLER 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun ...
Aşı olmayan doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşı olmayan doktor hayatını kaybetti
Burun revizyonundaki tehlikeye dikkat İkinci burun ameliyatında cerrah hassas çalışmalı
YEREL HABERLER Burun revizyonundaki tehlikeye dikkat İkinci burun ...
Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran kadın, doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata tutundu Günde 4 paket tükettiği sigara ölümün eşiğine getirince kaldırıp attı
YEREL HABERLER Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran ...
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Bakank Varank: “Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa bu gençler sayesinde yazacak”
YEREL HABERLER Bakank Varank: “Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ...
Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri sürüyor
YEREL HABERLER Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri ...
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü yaşatacak
YEREL HABERLER Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü ...
KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
YEREL HABERLER KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
YEREL HABERLER Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.