İzmitli gençler pedalları sağlık için çevirdi

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İzmit Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmitli gençleri 'güvenli bisiklet kullanımı' etkinliğinde buluşturdu.

İzmit Belediyesi, ‘Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla tüm dünyada 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, Yahya Kaptan Doğa Koleji ile Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alarak pedallarını sağlıklı hayat için çevirdi. Etkinlikler çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yıllardır bisiklet sürmesini bilmeyen yetişkinlere ders verdiğini söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi ve İzmit Belediyesi Bisiklet Eğitmeni Mehmet Bozdemir, “Öğrencilerimiz pandemiden dolayı evlerinde hareketsiz kaldı. Onların tekrar eski sağlıklı ve hareketli hayatlarına kavuşabilmesi için bizde güvenli bisiklet sürüşleriyle ilgili etkinlikler yapıyoruz. Pazar günü saat 09.00’da Bisiklet Eğitim Merkezi’nden başlayan bisiklet turumuz olacak. Farkındalık oluşturmak için Kocaeli’de bisiklet sürücüleri, halkımız ve kulüp temsilcilerimizle birlikte Avrupa Hareketlilik Haftasını yoğun bir şekilde kutlayıp farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

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