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Koronavirüsten ölen doktor, Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı

DHA

Koronavirüsten ölen doktor, Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı


Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)- KORONAVİRÜS aşısı olmayan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu (43), görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 2 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İzmit´teki evinden Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan ve daha sonra Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek burada entübe edilen Dr. Kenan Alioğlu, dün hayatını kaybetti. Mesai arkadaşlarıyla birlikte 18 Ağustos'ta doğum gününü kutlayan Kenan Alioğlu´nun ölümü, hastanede büyük üzüntü yarattı. Dr. Alioğlu´nun görev yaptığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin önünde bugün tören düzenlendi. Törene Kenan Alioğlu´nun annesi Şahver Alioğlu, babası Bedrettin Alioğlu, kız kardeşi Sibel Alioğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Yüksel Pehlevan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Darıca Belediye Başkan Vekili Ayhan Naci Yılmaz, meslektaşları, sağlık personeli ve çok sayıda kişi katıldı.
`SONU BÖYLE BİTMEMELİYDİ´
Meslektaşları, Kenan Alioğlu´nun hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtirken, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü´nün sorumlu doktoru Savaş Şanıvar, "Kenan arkadaşımla 7 yıl beraber çalıştık. Bazı insanlar anlatılmaz yaşanır, Kenan da öyle bir insandı. Çok renkli, çok heyecanlı, çok hayat dolu bir insandı, `Kenan Alioğlu´ denince aklımıza gelen, gülen bir yüz. Böyle olmamalıydı, sonu böyle bitmemeliydi bu filmin. Kenan bizlere çok güzel anılar bıraktı ve bu anılar devam etmeliydi ama. Dip dibe birlikte çalıştık, çok üzgünüm, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. 
'ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ'
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Metin Akyıldız ise meslektaşı Kenan Alioğlu´nu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını kaydederek, "Genç ve hayat dolu bir arkadaşımızdı. Uzun yıllardan bu yana hastanemizde hizmet vermekteydi. Covid-19 nedeniyle yoğun bir tedavi süreci geçirdi ama maalesef kurtaramadık, bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle üzücü bir olay yaşamayız" dedi.
Dr. Kenan Alioğlu'nun cenazesi, törenin ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi. 
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTOR ARKADAŞI İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum, geçen yıl Aralık ayında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kenan Alioğlu da "Covid 19´dan iş arkadaşım Uzman Doktor Mehmet Karakum´u kaybettik. Allah rahmet eylesin" diye sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-09-18 17:40:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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