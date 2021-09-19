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Yaşadığı zor günler dolu geçmişi bir “Anne” sözü silip attı Ameliyat sonrası duymaya başlayan kardeşlerin ilk sözü “Anne” oldu İki çocuğundan ilk kez anne sözünü duyan Dilek K.: “İşitme engelli kızım ‘anne’ dedi, dünyalar benim oldu”

İHA

Yaşadığı zor günler dolu geçmişi bir “Anne” sözü silip attı Ameliyat sonrası duymaya başlayan kardeşlerin ilk sözü “Anne” oldu İki çocuğundan ilk kez anne sözünü duyan Dilek K.: “İşitme engelli kızım ‘anne’ dedi, dünyalar benim oldu”

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet eden ve iletişim kurmakta zorlandığı doğuştan işitme engelli 2 çocuğu bulunan anne, takılan cihazla ilk kez çocuklarından “Anne” sözünü duyunca “Dünyalar benim oldu” dedi.
İzmit’te işitme engelli 2 çocuğuyla iletişim kurmakta zorlanan anne, belediyenin verdiği destekle çocuklarından ilk kez ‘anne’ sözünü duymanın sevincini yaşadı. İzmit’te yaşayan Dilek K., işitme engelli iki çocuğu ile iletişim kuramayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvurarak, çocuklarının duyması için gerekli işitme cihazlarının alınması konusunda destek istedi. Talep sonrası başlatılan çalışma ile belediye tarafından alınan işitme cihazları, ameliyatla çocuklara takıldı. Coclear implant ameliyatı başarılı geçen ve duymaya başlayan Zehra ve Nurayşe K. adlı kardeşler ise yaptıkları sürprizle annelerini duygulandırdı. Cihazların takılmasının ardından çocuklarının ilk kez “Anne” dediğini duyan Dilek K., “Dünyalar benim oldu” dedi.

Çocuklarının duymadığına vazo kırarak inandı
Çocuğunun duymadığına kendini inandıramadığını belirten anne Dilek K. “Bir gün arkadaşlarımız ile beraber dışarıya çıkmamız gerekti. Çocuğu ilk defa babaannesine bıraktım. Ben gittikten sonra çocuk durmamış çok ağlamış. Kayınvalidem bana, ‘Seslendik fakat bize cevap vermedi, bize dönmedi’ dedi. İlk defa o gün, ‘Bu çocuk duymuyor’ denildi bana. Ben tabi kabul etmedim. Şaşırdım. Çocuğa sesleniyoruz, fakat çocuk ses vermiyordu. Evimde cam bir vazo vardı. Kızımın arkası dönükken onu yere atıp kırdım. Zehra bana dönmedi. Ne yapacağımı bilemedim. Baştan bunu kabul edemedim. Sonradan kendimi alıştırmaya başladım. Uyutmaya çalışıyorum. Ninni söylüyorum. Uyumuyor, susmuyor. Çocuk cevap vermiyor. Zehra’yı doktora götürdük. Çocuğumun işitme engelli olduğunu öğrendim” dedi.

İki kızının tedavisi için yardım istedi
Doktordan sonra tedavi sürecine başladıklarını belirten anne Dilek K. “Kendi çabalarımızla kızımızın tedavisi için elimizden ne geldiyse yaptık. Zehra’ya işitme cihazı taktık. Cihazı taktığımız halde ilk etapta duymadı. Eğitimlerle birlikte kızım biraz duymaya başladı. İkinci bir kızım oldu. Nurayşe de işitme engelli doğdu. Ben de Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına gittim. Gerekli araştırmalar yapıldı. Evraklarımızı tamamladık. Büyük kızımın kullandığı cihazın süresi doldu. Büyükşehir Belediyesi 2 kızımın da cihazını aldı. Ameliyatları yapıldı” diye konuştu.

Yaşadığı zor günler dolu geçmişi bir “Anne” sözü silip attı
Kızının ameliyattan sonra duymaya başladığını belirten anne Dilek K., “Cihazlar ile birlikte kızlarım duymaya başladı. Ardından çeşitli dernekler yardımlarıyla eğitimlerine başladık. Bir gün Nurayşe’yle otobüse binmek için durakta bekliyordum. Kızım bana 'Anne' diye seslendi. İlk kez kızımın ağzından bir cümle duydum. Dünyalar benim oldu. Mutluluğumu size tarif edemem. Büyük kızımın en büyük hayali benimle birlikte üniversite sınavına girmekti. Bugün o hayalini gerçekleştirmiş bir anneyim. Ben kızımla birlikte üniversite sınavına girdim. Açık Öğretim Fakültesi’nde ilahiyat okuyorum. Kızım da EKPSS’de tercih bekliyor. Çocuklarımın duyması için maddi ve manevi yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize ve başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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