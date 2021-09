İzmit’te beşeri atıklar toplandı

İzmit'de düzenlenen etkinlikte onlarca kişi hem çevreyi temizledi, hem de çevre koruma konusunda farkındalık oluşturdu.

İzmit Belediyesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde beşeri atık toplama etkinliği düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda Yeşilova Mahallesi’nin merkezinde ve Gölkay Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte; İzmit Kent Konseyi, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, Let’s Do It ekibi, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve vatandaşlar yer aldı. Ayrıca; İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Demirkır ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya da etkinliğe katıldı.

Yoğun katılımın olduğu organizasyona dahil olanlar, önce beşerli gruplara ayrıldı. Çöpler her birini türüne göre ayrıştırarak birbirine karıştırmadan toplamaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte katılımcılar ayak bastıkları tüm alanları temiz hale getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.