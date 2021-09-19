10 gündür denizde olan ceset Darıca'da kıyıya vurdu

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 10 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için deniz kenarına çıkan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, deniz kıyısındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İlk incelemelere göre hayatını kaybeden şahsın 10 günden daha fazla bir zamandır denizde olduğu tahmin ediliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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