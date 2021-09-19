Yangında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun evinde acı bekleyiş

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde yayla evinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazelerinin yaşadıkları Kocaeli'nin Derince ilçesinde alınacak helalliğin ardından memleketleri Trabzon’a gönderileceği öğrenildi. Ailenin yakınları evin önünde cenazelerin getirilmesini bekliyor.

Olay, Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Yangın, evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları neticesinde güçlükle kontrol altına alınabildi. Meydana gelen yangında baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne Pınar Bekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



Ailenin evinin önünde acılı bekleyiş

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, cenazelerin Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evlerinde helallik alındıktan sonra memleketleri Trabzon’a gönderileceği öğrenildi. Hayatlarını kaybeden baba ve çocuklarının komşuları, ailenin evlerinin önünde cenazelerle helalleşmek için acılı bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerin Derince Muratevler Camii ve evlerinin önünde alınan helallikten sonra memleketleri Trabzon’a gönderileceği öğrenildi.

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